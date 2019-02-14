بوثيقة: أمريكا تقاضي اخصائية استخباراتية بسلاح الجو تجسست لصالح إيران

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دراما واقعية.. إيران تحتفي بعالم نووي ثم تعدمه بتهمة التجسس

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشفت وثيقة من المحكمة الفيدرالية الأمريكية توجيه تهم بحق مونيكا ويت، الاخصائية الشؤون الاستخباراتية السابقة بسلاح الجو الأمريكي بتهمة التجسس لصالح إيران.

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وكشفت الوثيقة أن ويت البالغة من العمر 33 عاما، شغلت أيضا منصب اخصائية مكافحة التجسس لمكتب التحقيقات التابع للقوات الجوية الأمريكية قبل انشقاقها العام 2013 ومغادرتها إلى إيران حيث تعيش طليقة في الوقت الحالي.

وتزعم وزارة الدفاع الأمريكية أن ويت استهدفت وجندت من قبل إيران، وأنها وبعد انشقاقها ووصولها إلى إيران كشفت "برنامجا لجمع المعلومات عالية السرية" بالإضافة على هويات عميل استخباراتي الأمر الذي ترتب عليه "تعريض حياة هذا الشخص للخطر".

ولفتت الوثيقة إلى أن السلطات الإيرانية أمنت بضائع وخدمات بما فيها مسكن ومعدات كمبيوتر لمساعدة الحكومة الإيرانية في عملها ضد الولايات المتحدة الأمريكية بعد انشقاقها ووصولها إلى البلاد.