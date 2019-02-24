محاولة اختطاف "فاشلة" لطائرة بنغلادشية خلال رحلة إلى دبي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد المتحدث باسم هيئة الطيران المدني ووزارة السياحة، في بنغلاديش، تانبير أحمد، أن طائرة كانت متجهة من العاصمة، دكا، إلى دبي، تعرضت لمحاولة اختطاف فاشلة وجميع ركابها بخير، وذلك في تصريحات أدلى بها لـCNN، الأحد.

وقد تعرضت الطائرة التي كانت في طريقها من دكا إلى دبي عبر مدينة شيتاغونغ في بنغلاديش، لمحاولة اختطاف فاشلة، وتم إخلاء جميع ركابها البالغ عددهم 173 راكبا في مطار تشيتاغونغ.

وأكد أحمد أن جميع الركاب بخير ولم يصب أحد منهم بأذى، مشيرا إلى أنه تم إلقاء القبض على الفاعل، لتبدأ تحقيقات السلطات البنغلادشية في الحادثة.

وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني لـCNN: "تم القبض على المختطف وجميع الركاب بخير، والطاقم وقائد الطائرة بخير، وتم احتواء الحادثة من قبل السلطات المعنية في الحكومة".

وأشار أحمد إلى أن الحكومة البنغلادشية كانت تراقب ما يجري عن كثب خلال الساعتين الماضيتين، وأكد أن الأمور أصبحت تحت السيطرة، ونوه إلى أن المعلومات التي بحوزته تشير إلى أنها عملية اختطاف.