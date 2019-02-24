مقتل المسؤول عن محاولة خطف الطائرة البنغالية خلال رحلتها إلى دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد المتحدث باسم هيئة الطيران المدني البنغالي، أحمد تنبير، أن الشخص الذي حاول خطف الطائرة التي كانت متجهة من العاصمة، دكا، إلى دبي، قُتل على يد سلطات بنغلادش.

وقال تنبير لـCNN إن الشخص الذي حاول خطف الطائرة التابعة لشركة "Biman" البنغالية، قُتل على يد السلطات المحلية خلال عملية الإنقاذ.

وكان قد أشار المصدر نفسه إلى أن السلطات البنغالية ألقت القبض على الخاطف، في وقت سابق الأحد، لكنه أكد أن هذه المعلومات غير صحيحة، دون أن يبدي توضيحا لهذا التضارب في المعلومات.

وكانت قد تعرضت طائرة بنغالية لمحاولة اختطاف خلال رحلتها من دكا إلى دبي عبر تشيتاغونغ، دون أن تسفر العملية عن ضحايا أو إصابات.