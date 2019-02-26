لندن، بريطانيا (CNN) – اقترحت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الثلاثاء، إجراء تصويت في البرلمان، على "صفقة" الخروج من الاتحاد الأوروبي والمعروف بالـ"بريكسيت"، في مدة أقصاها 12 مارس/أذار المقبل، لتصبح بريطانيا أمام 3 خيارات في هذه الحالة ويبقى المصير مجهولا حتى أواخر الشهر المقبل.

وقالت ماي إن تصويتا "ذا معنى" سيجرى في 12 مارس/أذار المقبل، ولفتت إلى أنه في حال فشلت الحكومة بإقناع البرلمان بقبول الصفقة المقترحة، فسيتم اللجوء إلى الخيار الثاني وهو الخروج دون صفقة أو إطار عمل.

وأضافت رئيسة الوزراء البريطانية أن في حال عدم موافقة المجلس على الخروج دون صفقة، ستلجأ بريطانيا للخيار الثالث وهو طلب تمديد المهلة، إلى ما بعد 29 مارس/أذار، وهو الأمر الذي لم تحبذه ماي.

وعبرت رئيسة وزراء بريطانيا عن تفهمها للنقاط التي يعترض عليها أعضاء البرلمان مشيرة إلى أنها أجرت عدة اجتماعات مع قادة الدول الأوروبية مؤخرا للتوصل إلى صيغة ترضي الجميع في الصفقة المقترحة.

وحثت ماي البرلمان البريطاني على تنفيذ رغبة الشعب الذي صوت بتأييد الخروج من الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنها تعمل وحكومتها على عدة جوانب من ضمنها ضمان ألا تتاُر معايير حقوق العمال والصحة والأمن بالـ"بريكسيت".