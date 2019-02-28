شاهد.. هذا ما نعرفه عن الاجتماع مع الروس في برج ترامب

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— في أكثر جلسات الاستماع إثارة وترقبا، جلس مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أمام لجنة تابعة للكونغرس للإدلاء بتصريحات عما قام به خلال فترة خدمته لترامب على مدى عقد من الزمن، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما تطرق له:

1- ويكيليكس ورسائل إلكترونية ستضر بحملة هيلاري كلينتون: قال كوهين في بيانه الافتتاحي إن “روجر ستون اتصل بترامب وقال له إنه أنهي للتو اتصالا مع جوليان اسانج (مؤسس ويكيليكس) وقال له الأخير إنه وفي غضون يومين سيكون هناك حجم هائل من الرسائل الإلكترونية التي ستضر بحملة كلينتون“.

2- قضية علاقة ترامب بنجمة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيالز: قال كوهين إن ترامب وجهه لدفع مال لنجمة أفلام إباحية كان على علاقة بها، وللكذب على زوجته بشأن ذلك. كما عرض كوهين شيكاً بقيمة 35 ألف دولار موقع من قبل ترامب، واصفاً بأنه جزء من الـ130 ألف دولار من الرئيس إلى دانيلز.

3- محامي ترامب جاي سيكولو (وغيرهم) عدّلوا شهادة كوهين أمام الكونغرس في أغسطس 2017: اعترف كوهين سابقاً بالذنب في الكذب للكونغرس، في شهادة كتابية سلّمت للجنتي النواب والشيوخ، عن الفترة التي استمر فيها التواصل مع الروس واحتمال تطوير برج ترامب في موسكو. قال كوهين في شهادته إن المحادثات انتهت في يناير 2016، لكن اعترف لاحقاً بأنها استمر حتى يونيو 2016 على الأقل.

4- قال كوهين إنه أطلع إيفانكا ترامب ودونالد ترامب جونيور بأكثر من مناسبة عن برج ترامب في موسكو: وفر كوهين مزيداً من التفاصيل على محادثاته مع إفراد في عائلة ترامب عن المشروع في موسكو. وقال إنه أطلع أكبر أبناء الرئيس الأمريكي وابنته قرابة 10 مرات عن المشروع.

5- أوضح كوهين بأن ترامب لم يطلب منه أبداً بشكل مباشر الكذب أمام الكونغرس: “الرئيس لم يطلب مني مباشرة الكذب أمام الكونغرس“، قال كوهين في كلمته الافتتاحية، “هذه ليست الطريقة التي يعمل بها“.

الخلاصة: شهادة كوهين لم توفر الأدلة القاطعة ضد إدارة ترامب التي كان بعض الديمقراطيين يأملون بالحصول عليها، لكن كوهين قدّم تفاصيلاً وبعداً في المزاعم التي قد تكون أكثر إضراراً بترامب، أبرزها قانون التمويل الذي قد ينهي فترته الرئاسية بسبب المدفوعات إلى ستورمي دانيلز وكارين مكدوغال.