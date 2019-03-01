أمريكا تبحث عن نجل أسامة بن لادن.. تحدد مكافأة وتبين الأسباب

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أعلنت وزارة الخارجية الامريكية عن مكافأة مقابل معلومات عن حمزة، نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن وذلك في خطوة تبدأ فيها محاولات اصطياده بعد بروزه مؤخرا كقيادي بالتنظيم.

وعرضت الخارجية الأمريكية في بيان وصل CNN نسخة منه، مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد المكان الذي يختبئ فيه أو المواقع التي يرتادها.

وقالت الخارجية في بيانها: "أصدر (أسامة بن لادن) رسائل صتية وأخرى مصورة نشرت على الانترنت، دعا فيها أتباعه لشن هجمات ضد الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين، مهددا بهجمات ضد أمريكا ثأرا لمقتل والده في العام 2011."

وألقت الخارجية الأمريكية الضوء على أن المواد والأجهزة والرسائل التي جمعتها أمريكا من موقع عملية قتل أسامة بن لادن في مايو/ أيار 2011 تشير على أن الأب كان يحضّر ابنه ليحل مكانه في قيادة التنظيم الإرهابي.