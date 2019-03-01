بين الانتقاد والتهليل.. البحرية الأمريكية تعلن جهوزية "الشبح"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قالت البحرية الأمريكية إن المقاتلة الشبح F-35 باتت جاهزة للقتال الآن، فبعد أكثر من عقدين من التجارب والتطوير، أعلن الخميس أن المقاتلة المتطورة قد حققت القدرة التشغيلية الأولية، مما يعني أنها اجتازت الاختبارات المناسبة لنقلها الى تنفيذ المهام.

ويأتي إعلان الخميس بعد أن أكمل السرب الأول من طائرات F-35 التابع للبحرية الأمريكية مرحلة التأهيل على متن حاملة الطائرات "يو اس اس كارل فينسون".

وقال نائب الاميرال دي ويل فيلر قائد القوات الجوية البحرية إن “طائرة F-35C باتت جاهزة للعمليات وللقتال وجاهزة لتحقيق الفوز." مضيفاً "إننا نزودها بنظام مذهل من الأسلحة ونضيفه إلى ترسانة مجموعاتنا التابعة لـ Carrier Strike Groups التي تعمل على تعزيز قدرة القوة المشتركة بشكل كبير".

ويمثل الإعلان الرسمي عن جهوزية المقاتلة الشبح حدثاً هاماً بالنسبة للبحرية الأمريكية وللمتعهد الأساسي للطائرة لوكهيد مارتن، حيث قال جريج أولمر نائب رئيس لوكهيد مارتن ومدير عام برنامج F-35 في بيان "نهنئ البحرية على تحقيق القدرة التشغيلية المبدئية بأسطولها من طائرات F-35." وأضاف إن "هذا الإنجاز هو نتاج تفاني لا يلين من جانب فريقنا الحكومي والصناعي المشترك الذي ركز على تقديم أكثر المقاتلات فتكاً والقابلة للبقاء في العالم إلى رجال ونساء البحرية الأمريكية".

تعتبر طائرة F-35، التي وصفت بأنها مستقبل الطيران العسكري، طائرة فتاكة ومتعددة المهام تجمع بين قدرات التسلل والسرعة الفائقة، وخفة الحركة وتقنية انصهار بيانات وأجهزة الاستشعار، الأكثر حداثة، وفقا للوكهيد مارتن.

ولطالما كانت الطائرة، التي تتمتع بقدرات تجعل من الصعب على رادارات العدو اكتشافها، المفضلة لدى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي أشاد بالـ F-35 عدة مرات لكونها "غير مرئية".

ومع ذلك، فإن المقاتلة، التي تعد أغلى نظام أسلحة في التاريخ، تعرضت لانتقادات حادة في السنوات الأخيرة بعد أن واجهت قائمة طويلة من الانتكاسات، بما في ذلك مشاكل في البرمجيات وأنظمة الأسلحة.

واستمر النقاد في التعبير عن شكوكهم بشأن القدرة القتالية لـ F-35 رغم تطمينات القادة العسكريين الأمريكيين الذين قالوا إن العمل جار على إصلاح الخلل.

وتعد F-35C واحدة من بين ثلاثة أنواع من المقاتلة، وكانت قوات مشاة البحرية الأمريكية قد أعلنت عن جهوزية أول سرب لها من طراز F-35s للانتشار في يوليو 2015.

وفي أيار (مايو) الماضي، قالت إسرائيل إنها استخدمت نسخة من طراز F-35 في تنفيذ عمليات قتالية، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها المقاتلة في عملية قتالية فعلية.

وكانت شبكة CNN قد ذكرت في وقت سابق أن طائرة أمريكية من طراز F-35B نفذت أول غارة جوية على الإطلاق في سبتمبر في أفغانستان ضد هدف لحركة لطالبان، وفقا لما ذكره سلاح مشاة البحرية الأمريكي وثلاثة من مسئولي الدفاع الأمريكيين.