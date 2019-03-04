دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، على قرار تعليق مشاركة روسيا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية متوسطة المدى، والتي كانت موقعة بين الاتحاد السوفييتي وأمريكا.

ووقع بوتين على قرار تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة بعد أن أعلنت أمريكا عزمها الانسحاب من هذه الاتفاقية، وفقا لوكالة الأنباء الروسية (تاس).

ووقع الطرفان هذه المعاهدة في 1 يونيو/حزيران من عام 1988 وشملت الصواريخ التي يتراوح مداها بين (1000 و5000 كم) والصواريخ ذات المدى الأقصر والمتراوح بين (500 و1000 كم).

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته، مايك بومبيو، قد أعلنا تعليق مشاركة أمريكا في هذه المعاهدة، ولوحا بالانسحاب منها خلال 6 أشهر في حال لم تتراجع روسيا عن خروقاتها لها.

وكان قد أعلن الرئيس الروسي مطلع فبراير/شباط الماضي، أن موسكو ستعلق مشاركتها في المعاهدة أيضا، ودعا أمريكا لإجراء حوار موضوعي بشأنها.