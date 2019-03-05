تطور جديد في التوترات المتصاعدة بين باكستان والهند

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت باكستان إنها اعترضت غواصة هندية ومنعتها من دخول مياهها الإقليمية، الثلاثاء، مشيرة إلى أن هذه الحادثة تأتي ضمن "سلسلة خطوات استباقية" ضدها من قبل الهند، وفقا لبيان صدر عن المدير العام للعلاقات العامة في الجيش الباكستاني.

وجاء في البيان: "رصدت القوات البحرية الباكستانية ومنعت غواصة هندية عسكرية من الدخول إلى مياه باكستان الإقليمية"، وأشارت إسلام أباد إلى أنه كان يمكن الاشتباك وتدمير الغواصة بسهولة.

وكان قد نشر الجيش الباكستاني مقطع فيديو وقال إنه يظهر الغواصة وهي تطفو على سطح المياه، وأرخ المقطع بـ4 مارس/أذار 2019.

وتأتي هذه الحادثة بعد 3 أيام من عودة الطيار الهندي والذي تم احتجازه في باكستان بعد إسقاط طائرته في الأراضي الباكستانية حلال معركة جوية بين البلدين فوق إقليم كشمير.