صور تكشف عن نشاط في موقع اختبار للصواريخ بكوريا الشمالية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أظهرت صور الأقمار الصناعية نشاطا ملحوظا في سعي كوريا الشمالية لترميم جزء من موقع لاختبار الصواريخ بعيدة المدى، وفقا لما ذكره محللون الثلاثاء.

ويعرف موقع تونغ تشانغ-ري بأنه أحد المواقع القليلة التي شهدت اختبارات الصواريخ طويلة المدى داخل كوريا الشمالية.

وذكر موقع 38 North، المتخصص بتحليل جميع الأخبار المتعلقة بكوريا الشمالية، إن مساعي ترميم الموقع بدأت بين 16 فبراير/ شباط الماضي و2 مارس/ آذار الجاري، أي في الفترة التي التقى فيها الزعيمان الكوري الشمالي والأمريكي، وأنهيا قمتهما في هانوي من دون التوقيع على أي اتفاقية.

ولم تعلق وكالة الاستخبارات الأمريكية على هده الأنباء أو صور الأقمار الصناعية.

غير أن العديد من المحللين أكدوا على ضرورة عدم "قراءة هذه الصور" أكثر من المطلوب، مضيفين أنه إذا ما أرادت كوريا الشمالية القيام بشيء لنعلم ما هو، فستخبرنا الإدارة هناك علنا.

وقال جوزيف يون، الممثل الخاص السابق لوزارة الخارجية الأمريكية لسياسات كوريا الشمالية: "لا نعلم الكثير حاليا، وباعتقادي من المبكر الحديث عن أي نشاط في كوريا الشمالية، وما يحدث هو رد على الإخفاق الذي حصل في هانوي.