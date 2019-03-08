ترامب: الحزب الديمقراطي أصبح معاديا لإسرائيل ولليهود

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، الحزب الديمقراطي بأنه "أصبح معاديا لإسرائيل ولليهود"، دون تقديم دليل على اتهامه، وذلك غداة تصويت مجلس النواب على قرار يدين "الكراهية والتعصب ومعاداة السامية والتمييز ضد المسلمين والأقليات".

وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين: "أعتقد أن تصويت مجلس النواب أمس كان أمرا مشينا، لأنه أصبح، أصبح الديمقراطيون حزبا معاديا لإسرائيل، لقد أصبحوا حزبا معاديا لليهود". وأضاف: "أعتقد أن التصويت كان وصمة عار، وكذلك يفعل الجميع إذا كنت تريد إجابة صادقة... أصبح الديمقراطيون حزبا معاديا لإسرائيل، لقد أصبحوا حزبا معاديا لليهود، وهذا سيء للغاية".

ووافق مجلس النواب، الخميس، على قرار يدين بشكل واسع الكراهية والتعصب، بما في ذلك معاداة السامية والتمييز ضد المسلمين، في أعقاب الجدل الدائر حول النائب الديمقراطية الجديدة المسلمة إلهان عمر. وجاء التصويت بأغلبية 407 أعضاء مقابل معارضة 23 عضوا من الحزب الجمهوري، بينما جاءت أصوات جميع الديمقراطيين، بمن فيهم إلهان عمر، لصالح القرار.

وكانت إلهان عمر، تعرضت لانتقادات واتهامات بـ"معاداة السامية"، وذلك بعد تصريحات انتقدت فيها تأثير جماعات الضغط (اللوبي) على السياسيين والبرلمانيين الأمريكيين. وقالت إن "لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية" (آيباك)، تمول "مسؤولين سياسيين أمريكيين ليكونوا مؤيدين لإسرائيل".

ووسط هذا الجدل، طرح أعضاء ديمقراطيون قرارا يندد حصرا بمعاداة السامية، وهو ما رفضه بعض أعضاء الحزب الذين اعتبروا أنه يستهدف إلهان عمر لأنها "امرأة وسوداء ومسلمة"، حتى توصلوا إلى قرار توافقي لا تقتصر فيه الإدانة على معاداة السامية فقط.