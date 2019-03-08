"البنتاغون" تهدد تركيا بـ"عواقب وخيمة" إذا اشترت صواريخ S-400 الروسية

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- حذرت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون)، الجمعة، تركيا من أنه سيكون هناك "عواقب وخيمة" إذا مضت قدما في شراء نظام صواريخ "S-400" من روسيا، مهددة بعدم السماح لتركيا بالحصول على طائرات "F-35" أو نظام صواريخ باتريوت الدفاعي.

وقال المتحدث باسم البنتاغون تشارلز سامرز، في تصريحات للصحفيين، إنه "إذا أخذت تركيا صواريخ S400، فستكون هناك عواقب وخيمة"، مضيفا أن ذلك "سيقوض العلاقات العسكرية الأمريكية مع أنقرة".

وأوضح سامرز أن تلك العواقب تشمل ألا تسمح الولايات المتحدة لتركيا بالحصول على طائرات F-35 ونظام صواريخ باتريوت، فيما تُعد المرة الأولى التي تُعلن فيها البنتاغون أنها لن تسمح لتركيا بالحصول على طائرات "F-35" إذا اشترت أنقرة صواريخ S-400.

وكان الجنرال كيرتس سكاباروتي، قائد القيادة الأمريكية في أوروبا وقائد قوات حلف شمال الأطلسي في أوربا (الناتو)، قال للكونغرس الأمريكي إنه "إذا قبلوا بصواريخ S-400 ونشرها داخل تركيا، فهناك أولاً مشكلة أنه لا يمكن تشغيلها مع أنظمة حلف شمال الأطلسي، ولا هي قابلة للتشغيل داخل نظام الدفاع الجوي المشترك لدينا".

وأضاف أن المشكلة الثانية "تتعلق بطائرات F-35، إنها مشكلة لكل طائراتنا ولكن تحديدا لطراز F-35، وأعتقد أن أفضل نصيحة عسكرية بالنسبة لنا هي أننا لا نستمر في بيع F-35 أو تشغيلها مع حليف يعمل مع الأنظمة الروسية وخاصة أنظمة الدفاع الجوي الروسية، مشيرا إلى أن طائرات F-35 تعد واحدة من أكثر التكنولوجيات العسكرية الأمريكية تطورا.

من جانبه، أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار على مضي تركيا قُدما في صفقة شراء منظومة صواريخ "S-400" الروسية للدفاع الجوي، وأعلن أن منصات هذه الصواريخ سيجري نشرها بداية من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وقال أكار إنه "مع اندلاع الأزمة في سوريا، عام 2011، طلبت تركيا من الناتو نشر بطاريات صواريخ باتريوت، للتصدي للمخاطر المحتملة، وأرسلت الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا بطاريات لمدة ومن ثم سحبتها".

وتابع بالقول: "على إثر ذلك سارعت تركيا للتزود بمنظومات دفاع جوي ونقل تكنولوجيا تصنيعها، لكنها لم تلق تجاوبا من الولايات المتحدة وغيرها من الدول الحليفة، ما دفعها في نهاية المطاف إلى شراء منظومة S-400 الروسية".

واعتبر أكار أن تلويح الولايات المتحدة بالامتناع عن تزويد تركيا بطائرات "F 35" المقاتلة "يتنافى مع القانون والمنطق". وقال إن "تركيا أوفت بالتزاماتها على أكمل وجه فيما يتعلق بمشروع مقاتلات F 35، ودفعت حتى اليوم 1.2 مليار دولار".