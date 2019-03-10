بينهم مصريون وسعودي.. هذه جنسيات ضحايا "الطائرة الإثيوبية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشفت المتحدثة باسم الخطوط الإثيوبية عن جنسيات الركاب الذين كانوا على متن رحلتها المتجهة إلى كينيا والبالغ عددهم 157، والتي تحطمت بعد إقلاعها من العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا.

وقالت المتحدثة باسم الخطوط الإثيوبية إن الركاب ينتمون إلى 32 جنسية مختلفة، وجاءت جنسياتهم على النحو التالي:

كندا- 19 شخصا

كينيا- 32 شخصا

النمسا – شخص واحد

بلجيكا- شخص واحد

هولندا- 5 أشخاص

جيبوتي- شخص واحد

مصر- 6 أشخاص

إسبانيا- شخصان

إثيوبيا- 9 أشخاص

فرنسا- 7 أشخاص

بريطانيا- 7 أشخاص

إندونيسيا- شخص واحد

إسرائيل- شخصان

الهند- 4 أشخاص

إيرلندا- شخص واحد

إيطاليا- 8 أشخاص

المغرب- شخصان

موزمبيق- شخص واحد

النرويج- شخص واحد

بولندا- شخصان

روسيا- 3 أشخاص

رواندا- شخص واحد

السعودية- شخص واحد

السودان- شخص واحد

الصومال- شخص واحد

صربيا- شخص واحد

سلوفاكيا- 4 أشخاص

السويد- 3 أشخاص

توغو- شخص واحد

أوغندا- شخص واحد

أمريكا- 8 أشخاص

اليمن- شخص واحد

نيبال- شخص واحد

نيجيريا- شخص واحد

جنسية غير محددة- شخصان

يذكر أن الإذاعة الإثيوبية كانت قد أكدت عدم وجود ناجين بين الركاب البالغ عددهم 149 والطاقم المكون من 8 أشخاص.