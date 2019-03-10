دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، ابي أحمد، الأحد، تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية من طراز بوينغ 737 كانت في طريقها إلى نيروبي بكينيا.

وقال المكتب في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "نيابة عن الحكومة وشعب إثيوبيا نؤد التعبير عن عميق تعازينا لعائلات هؤلاء الذين فقدوا أحبائهم على متن الرحلة العادية للخطوط الجوية الإثيوبية إلى نيروبي هذا الصباح".

صورة أرشيفية لطائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية (الطائرة في الصورة ليست المقصودة بالتقرير)

من جهتها نشر الطيران الإثيوبي بيانا، قال فيه: "يعتقد أن هناك 149 راكبا على متن الطائرة بالإضافة إلى ثمانية من طاقم الطائرة"، مؤكدة على أنه يجري التحقيق بهذه الأرقام للتأكد من العدد النهائي، ومشيرة غلى أنه لا تتوافر معلومات في الوقت الحالي عن ناجين أو ضحايا.

وأشارت إلى أن الطائرة وهي من طراز بوينغ B-737-800MAX أقلعت في رحلتها رقم ET-AVJ الساعة 8:38 صباح الأحد بالتوقيت المحلي، من مطار بولي الدولي بأديس أبابا وفقد الاتصال بها عند الساعة 8:44 صباحا (أي بعد 6 دقائق من إقلاعها)