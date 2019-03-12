الاتحاد الأوروبي يحظر بوينغ 737 ماكس.. واتصال بين ترامب ورئيس الشركة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – منع الاتحاد الأوروبي طائرات بوينغ 737 ماكس، من الدخول إلى مجاله الجوي، وذلك وسط مقاطعة من عدة دول حول العالم لهذا الطراز، بعد حادثة الطائرة الإثيوبية.

وأصدر الاتحاد الأوروبي بيانا أكد فيه حرمان "جميع" طائرات هذا الطراز من بوينغ من الدخول إلى مجاله الجوي ووصف الإجراء بـ"الاحترازي".

وتأتي الخطوة الأوروبية تزامنا مع قرار عدة دول وشركات مقاطعة هذا الطراز من الطائرات، الذي تنتجه الشركة الأمريكية بسبب الشكوك التي تحوم حول معايير الأمان الجوية فيها بعد تحطم الطائرة الإثيوبية.

وعلى خلفية هذه المقاطعة، أجرى الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية اتصالا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن نشر الأخير تغريدتين مبهمتين عن القضية، وفقا لمصدرين مطلعين، ليكون هذا أول اتصال بين الرجلين المقربين منذ حادثة الطائرة الإثيوبية.

يذكر أن بوينغ كانت قد جددت ثقتها بأسطولها، وبطراز 737 ماكس على وجه التحديد، وأكدت أن الإدارة الفيدرالية الأمريكية للطيران المدني لن تتخذ إجراءات جديدة بهذا الصدد.