البرلمان البريطاني يخذل تيريزا ماي مجددا ويرفض "خطة بركسيت"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – رفض البرلمان البريطاني خطة رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، للخروج من الاتحاد الأوروبي أو ما يعرف بـ"بركسيت"، للمرة الثانية، وعبرت ماي عن أسفها "العميق" لرفض الخطة.

فبعد أن تم إجراء التصويت الذي وصفته رئيسة البريطانية سابقا، بأنه "ذا معنى"، رفض البرلمان البريطاني الخطة بواقع 391 صوتا للرفض مقابل 242 للموافقة.

وكرد فعل على نتيجة التصويت، عبرت رئيسة وزراء بريطانيا عن "أسفها العميق" لرفض الخطة، وقالت بينما كانت تعاني ليخرج صوتها، حزنا على النتيجة، أنها لا تزال تعتقد أن السيناريو الأفضل لبريطانيا هو الخروج بـ"شكل منظم".

بالمقابل، قال زعيم حزب العمال المعارض، جيرمي كوربين، إن وقت ماي قد نفد، في إشارة إلى أنها يجب أن تفسح المجال أمام غيرها.

وستكون بريطانيا أمام خيارين بعد هذه النتيجة، فإما مغادرة الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، وإما تقديم طلب لأوروبا من أجل تمديد المهلة لفترة أخرى، بدلا من الخروج في 29 مارس/أذار الجاري.