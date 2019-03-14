دول عربية تنضم لقائمة حظر طائرات بوينغ 737 ماكس.. ما هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – لا تزال التحقيقات جارية في حادثة تحطم طائرة بوينغ 737 ماكس في إثيوبيا، مما أسفر عن مقتل 157 شخصًا كانوا على متنها.

هذه هي المرة الثانية في أقل من ستة أشهر التي تتحطم فيها إحدى الطائرات في غضون دقائق من الإقلاع، بعد أن سقطت طائرة جديدة من طراز Lion Air Boeing 737 Max 8 فوق بحر جافا في أكتوبر الماضي، مما أسفر عن مقتل 189 شخصًا.

ويخضع كلا الحادثين للتحقيق ولا يوجد دليل على وجود صلة بينهما، لكن أوجه التشابه بينهما أثارت شكوكا لدى بعض سلطات الطيران وشركات الطيران.

فهناك حوالي 350 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس 8 تعمل في جميع أنحاء العالم، ويديرها 54 مشغلًا، وفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA).

ويمكن للمسافرين التحقق من القائمة الكاملة لشركات الطيران التي تطير الطائرة على موقع بوينغ الإلكتروني.