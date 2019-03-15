دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—دعا مايك بوش، مفوض الشرطة في نيوزلندا، من كان يفكر بالذهاب إلى مسجد الجمعة، عدم القيام بذلك، وذلك على خلفية حادثة إطلاق النار التي استهدفت مسجدين في منطقة كرايست تشيرش في البلاد وأدت إلى سقوط قتلى.

01:08 شاهد عيان يروي تفاصيل إطلاق النار في مسجد بنيوزلندا

وتابع بوش في مؤتمر صحفي عقب ذلك "نحن نتعامل مع سلسلة من الأحداث الخطيرة والمؤسفة في منطقة كرايست تشيرش"، لافتا على أن "جميع المدارس في المنطقة أغلقت"، طالبا من الجميع في منطقة كرايست تشيرش البقاء بعيدا عن الشوارع".

ووفقا للأرقام الرسمية للحكومة النيوزلندية، فإن نسبة المسلمين من بين التعداد السكاني للبلاد تبلغ 1 في المائة، أي أن هناك نحو 50 ألف مسلم، وفقا للأرقام الصادرة في العام 2013.

ويذكر أن مدينة كرايست تشيرش يقطنها 404.5 ألف شخص وتعتبر ثاني أكثر المدن شهرة بعد أوكلاند وشهدت في العام 2011 هزة أرضية مدمرة بلغت قوتها 6.3 درجة على مقياس ريختر.