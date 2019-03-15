مقتل أحد أبرز زعماء المافيا بنيويورك في أول حادث من نوعه منذ 34 عاما

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- لقي فرانك كالي، الذي يُعد أحد أبرز قيادات المافيا في نيويورك، مصرعه بالرصاص خارج أحد المنازل، الأربعاء، وفقا لما أعلنته شرطة نيويورك.

وذكرت الشرطة أنها تلقت اتصالا بوقوع اعتداء خارج أحد المنازل، ووصل المسعفون إلى مكان الحادث ونقلوه إلى إحدى المستشفيات، حيث فارق الحياة إثر إصابته بعدة طلقات. وأضافت الشرطة أن التحقيقات جارية إلا أنه لم يتم إيقاف أحد على ذمة التحقيقات.

وأكد مصدر في قوات إنفاذ القانون في نيويورك أن كالي (53 عاما) هو أحد أبرز قيادات مافيا عائلة غامبينو، واحدة من أكبر عصابات الجريمة المنظمة.

وكان كالي يعتبر شخصية جامعة في عائلة غامبينو، في السنوات التي أعقبت اعتقال زعيمها السابق جون غوتي عام 1992. ويعد كالي أول زعيم مافيا يُقتل بالرصاص في نيويورك منذ 34 عاما، وفقا لقناة WPIX، المتخصصة في تغطية أخبار مدينة نيويورك.