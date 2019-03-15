مهدي حسن لـCNN عن هجوم المسجدين بنيوزلندا: أسوأ كوابيس المسلمين

لندن، المملكة المتحدة (CNN)—قال الكاتب البريطاني المسلم، مهدي حسن، إن الهجوم الذي استهدف مسجدين في منطقة كرايست تشيرش والذي راح ضحيته 49 قتيلا هو أسوأ كابوس بالنسبة لكل مسلم.

جاء ذلك في مقابلة لمهدي على CNN حيث قال: "كمسلم، هذا أسوأ كوابيس المسلمين بصراحة، أن تتعرض لهجوم في مكان للعبادة، غدا سيذهب مئات الآلاف من الأمريكيين لصلاة الجمعة، التوقيت لإيقاع أكبر عدد من الضحايا عندما تكون المساجد ممتلأ.."

01:08 شاهد عيان يروي تفاصيل إطلاق النار في مسجد بنيوزلندا

وتابع قائلا: "الأمر فظيع، بالعودة إلى يناير 2017 في كوبيك، عندما أقدم يميني متطرف متأثر بالإعلام وسياسة حظر ترامب للمسلمين بالدخول إلى مسجد وقتل 6 كنديين مسلمين خلال الصلاة، الإسلاموفوبيا خارج السيطرة في بعض المناطق بالعالم وعلنا البدء بأخذ هذه الأمور بصورة أكثر جدية."

ويذكر أن السلطات النيوزلندية قالت إنها عثرت على بيان من 87 صفحة على حساب يعتقد أنه تابع لأحد المشتبه بهم بإطلاق النار على مسجد في منطقة كرايست تشيرش، نشر قبل الهجوم ويحتوي على مواد معادية للهجرة ومعادية للإسلام والمسلمين وشرح عن الهجوم إلا أنه لم يحمل توقيعا بنهايته توضح الشخص أو الجهة المسؤولة عنه.