من هو منفذ مذبحة المسجدين في نيوزيلندا؟

المشاهد الأولى بعد حادثة إطلاق النار في مسجدين بنيوزلندا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بث المتهم بتنفيذ مذبحة المسجدين في نيوزيلندا مقطع فيديو مباشرة عبر فيسبوك لتنفيذ الهجوم، استمر 17 دقيقة، معرفا نفسه بأن اسمه برنتون تارانت.

لم يتسن لـCNN التحقق بشكل مستقل من صحة اسمه ولم تؤكد السلطات النيوزيلندية أن ذلك هو اسمه الحقيقي بعد.

يبلغ المتهم بتنفيذ الهجوم 28 عاما.

قبيل الهجوم، نشر حساب على فيسبوك يُعتقد أنه لمنفذ الهجوم، بيانا من 87 صفحة.

قدم نفسه في البيان على أنه رجل أبيض مولود في أستراليا.

يحتوي البيان على العديد من الشعارات المعادية للمسلمين والمهاجرين.

وصفت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن الهجوم بـ"الإرهابي".

أسفرت المذبحة التي وقعت خلال صلاة الجمعة عن مقتل 49 شخصا على الأقل.