دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ظهر برنتون تارانت، المتهم بتنفيذ الهجوم على مصلين خلال صلاة الجمعة، في هجوم راح ضحيته 49 قتيلا، أمام القضاء النيوزلندي، صباح السبت (بالتوقيت المحلي) وسط تشديد أمني واسع.

وظهر تارانت البالغ من العمر 28 عاما أمام قاض مقاطعة كرايست تشيرش مرتديا سترة بيضاء خاصة بالمساجين، حيث وجهت له تهمة واحدة بالقتل، وفقا لتقرير المحكمة الرسمي، دون الكشف عن اسم الضحية، في حين بقي المتهم صامتا دون تقديم أي تصريحات أمام المحكمة.

رغم توجيه تهمة واحدة فقط ضد تارانت، عقّب مايك بوش، مفوض الشرطة النيوزلندية على ذلك مؤكدا أن هناك المزيد يتم التحضير له.

قاعة المحكمة كانت مغلقة أمام العامة نظرا للمخاطر الأمنية العالية، في حين أمر القاضي بتمويه صور وجه المتهم خلال جلسات المحكمة، ومن المفترض أن تُعقد جلسة ثانية للمتهم في هذه القضية بـ5 من أبريل/ نيسان المقبل.

ويذكر لأن تارانت واحد من بين ثلاثة أشخاص اعتقلتهم الشرطة النيوزلندية على خلفية هذا الهجوم، حيث يبقى المشبه بهما الآخرين في عهدة الشرطة، في حين أن شخصا رابعا اعتقل أيضا ليفرج عنه في وقت لاحق بعد أن بتت الشرطة أنه مسلح مرخص كان واقفا في المنطقة وحاول مساعدة الشرطة.