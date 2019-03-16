ماذا قال القاضي لمنفذ هجوم المسجدين في نيوزيلندا بأول ظهور له؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— مثل برينتون هاريسون تارانت، المشتبه به الرئيسي في تنفيذ مذبحة المسجدين في نيوزيلندا، أمام محكمة مدينة كريست تشيرش، صباح السبت، وجرى توجيه الاتهامات رسميا إليه، في الهجوم الذي وصفته السلطات النيوزيلندية بالإرهابي وأسفر عن مقتل نحو 50 شخصا.

وقال القاضي: "أنت السيد برينتون هاريسون تارانت، السيد تارانت أنت قيد الحبس الاحتياطي، وستمثل المرة القادمة في محكمة كرايست تشيرش العليا في 5 أبريل 2019 في الساعة 9:15 صباحًا، لقد دونت أنك لم تقدم طلبًا لقبول كفالة، ودونت أيضًا أنك لم تقدم أي طلب لمنع نشر اسمك أو أي أمر قد يؤدي إلى إظهار هويتك، لكنني أصدر أمراً مؤقتًا حتى تاريخ المثول التالي والذي يمنع بموجبه نشر أي اسم ضحية مذكور أو أي أمر يمكن أن يؤدي إلى تحديد هوية ذلك الشخص، الأمر المؤقت تم اصداره بناء على أنه قد يشكل عبئا لا داعي له على الأسرة، على ذلك الأساس السيد تارانت أنت قيد الحبس الاحتياطي حتى 5 أبريل."

وظهر تارانت البالغ من العمر 28 عاما أمام قاض مقاطعة كرايست تشيرش مرتديا سترة بيضاء خاصة بالمساجين، حيث وجهت له تهمة واحدة بالقتل، وفقا لتقرير المحكمة الرسمي، دون الكشف عن اسم الضحية، في حين بقي المتهم صامتا دون تقديم أي تصريحات أمام المحكمة.

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ورغم توجيه تهمة واحدة فقط ضد تارانت، عقّب مايك بوش، مفوض الشرطة النيوزلندية على ذلك مؤكدا أن هناك المزيد يتم التحضير له.

قاعة المحكمة كانت مغلقة أمام العامة نظرا للمخاطر الأمنية العالية، في حين أمر القاضي بتمويه صور وجه المتهم خلال جلسات المحكمة، ومن المفترض أن تُعقد جلسة ثانية للمتهم في هذه القضية بـ5 من أبريل/ نيسان المقبل.

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ويذكر لأن تارانت واحد من بين ثلاثة أشخاص اعتقلتهم الشرطة النيوزلندية على خلفية هذا الهجوم، حيث يبقى المشبه بهما الآخرين في عهدة الشرطة، في حين أن شخصا رابعا اعتقل أيضا ليفرج عنه في وقت لاحق بعد أن بتت الشرطة أنه مسلح مرخص كان واقفا في المنطقة وحاول مساعدة الشرطة.