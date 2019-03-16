دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية الرسمية (TRT) عن مسؤول تركي، لم تكشف اسمه، إن المتهم بتنفيذ مذبحة المسجدين في نيوزيلندا، التي أسفرت عن مقتل نحو 50 شخصا، زار تركيا مرتين في عام واحد.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن "القاتل نشر بيانًا يستهدف فيه جميع المسلمين بالإضافة إلى بلادنا وشخصي أنا"، في إشارة إلى بيان منسوب للمتهم بتنفيذ الهجوم من 87 صفحة، يحتوي على العديد من الشعارات المعادية للمسلمين والمهاجرين.

وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم عمر جليك إن منفذ هجوم نيوزيلندا "يستهدف تركيا وماضينا وحاضرنا ورئيسنا". وأضاف أن منفذ الهجوم كتب على سلاحه عبارة تعني "آكل الأتراك"، بحسب وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وتابع جليك بالقول إن منفذ الهجوم كتب أيضا في بيانه للأتراك: "يمكنكم البقاء شرق مضيق البوسفور ولكن لا تبقوا غربه. سنأتي ونهدم مآذن آيا صوفيا ومآذن كافة المساجد في إسطنبول"، كما ذكر جليك أن "القاتل يؤكد في بيانه ضرورة قتل الرئيس أردوغان".

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية الرسمية عن مسؤول تركي قوله إن "تقييمنا الأولي هو أن مرتكب الهجوم الإرهابي الشنيع اليوم في كرايس تشيرش في نيوزيلندا سافر إلى تركيا عدة مرات وقضى فترة طويلة من الوقت في البلاد".

وأضاف المسؤول أن منفذ الهجوم الإرهابي "زار إلى تركيا مرتين، الأولى في عام 2016 حيث دخل البلاد في 17 مارس/آذار، وغادرها في 20 مارس/آذار. والمرة الثانية في 13 سبتمبر/أيلول وغادرها في 25 أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه".