تحقيق دولي ومداهمات بأستراليا.. شرطة نيوزيلندا: مسلح واحد هاجم المسجدين

ويلينغتون، نيوزيلندا (CNN)-- أعلنت الشرطة النيوزيلندية، الإثنين، أن مسلحا واحدا شن الهجوم على المسجدين في مدينة كرايست تشيرش، في مذبحة أسفرت عن مقتل 50 شخصا، الجمعة الماضية، بينما نفذت الشرطة الأسترالية مداهمات مرتبطة بالتحقيق في الهجوم على المسجدين.

وقال مفوض الشرطة مايك بوش، في مؤتمر صحفي: "نعتقد أنه كان هناك مهاجم واحد فقط مسؤول عن هذا الحدث الرهيب". وأضاف: "كان هناك موقعان للأحداث، كما تعلمون، أود أن أوضح أننا نعتقد تماما أنه كان هناك مهاجم واحد فقط مسؤول عن ذلك".

وأضاف بوش أن الشرطة لم تستبعد احتمال أن يكون أشخاص آخرون ساعدوا في إعداد المهاجم الوحيد قبل إطلاق النار". وألقت الشرطة النيوزيلندية على الأسترالي برنتون تارانت (28 عاما) بتهمة القتل عقب تنفيذه للهجوم على المسجدين.

وأكد بوش أن التحقيق في الهجوم الإرهابي على المسجدين يضم أكبر عدد من المحققين والمتخصصين الذين يحققون في قضية واحدة، مشيرة إلى أن عددهم يبلغ 250 شخصا. وقال التحقيق في الهجوم أصبح تحقيقا دوليا، مضيفا أنه يوجد محققون من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي والشرطة الفيدرالية الأسترالية على الأرض في نيوزيلندا.

في غضون ذلك، أعلنت الشرطة الفيدرالية الأسترالية أن فرقة مكافحة الإرهاب داهمت منزلين في جنوب غرب ويلز، في إطار التحقيقات في الاعتداء على المسجدين بنيوزيلندا. وقالت الشرطة الأسترالية إن أسرة المتهم بتنفيذ الهجوم تتعاون مع المحققين".