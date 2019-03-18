هولندا تقبض على المشتبه به في "حادث أوترخت" وتخفض حالة "الخطر"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – ألقت السلطات الهولندية القبض على المشتبه به في الهجوم الذي استهدف "ترام" في مدينة أوتريخت، الإثنين، وأودى بحياة 3 أشخاص.

ونتيجة لإلقاء القبض على المشتبه به خفضت السلطات الهولندية حالة "الخطر" إلى الدرجة الرابعة بعد أن وصل إلى الخامسة في وقت سابق، الإثنين.

وكان قد استهدف المشتبه به عدة أشخاص كانوا يركبون "ترام" في أوترخت، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين.

واتخذت شرطة روتردام القريبة من أوترخت، إجراءات مشددة حول المساجد، كون الحادثة أتت بعد يومين فقط من "مجزرة المسجدين" في نيوزيلندا.