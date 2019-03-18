بعد ربط اسمه بـ"مجزرة المسجدين".. ترامب يهاجم وسائل الإعلام "المضللة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على ربط ما وصفها بوسائل الإعلام "المضللة" لاسمه بـ"مجزرة المسجدين" التي وقعت في نيوزيلندا الجمعة.

وقال ترامب عبر صفحته الرسمية على تويتر: "وسائل الإعلام المضللة تعمل لوقت إضافي على إلقاء اللوم علي بهجوم نيوزيلندا المروع، عليها أن تعمل بجد لإثبات ذلك، سخيف جدا".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قد نشرت مقال رأي لأحد الصحفيين بعنوان "النظرية العنصرية التي ترسخ الإرهاب في نيوزيلندا ورئاسة ترامب".

وكان قد استهدف مسلح عددا من مصلي الجمعة في مسجدين بمدينة كريس تشرش النيوزيلندية، ما أسفر عن مقتل 49 شخصا وإصابة آخرين.