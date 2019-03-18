أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – شددت شرطة روتردام إجراءاتها الأمنية حول المساجد ومحطات النقل في المدينة، بعد حادث إطلاق النار الذ شهدته مدينة أوترخت، الإثنين.

وقالت الشرطة عبر صفحتها على موقع تويتر إنها شددت الإجراءات الأمنية حول المساجد ومحطات النقل، كإجراء احترازي خوفا من وقوع حوادث مشابهة لإطلاق النار في أوترخت.

وتقع مدينة روتردام على بعد 60 كم من أوترخت، ويفوق عدد سكانها الـ600 ألف نسمة، وحاكمها هو أحمد أبو طالب.

بدورها، تواصل شرطة أوترخت تحقيقاتها بالحادث، وأشارت إلى أنها تضع في الاعتبار أن تكون دوافعه إرهابية، كما أنها تعمل على القبض على الفاعل.

وأسفر الهجوم عن إصابة عدة أشخاص، وأتى بعد يومين من "مجزرة المسجدين" التي وقعت في مدينة كريس تشرش في نيوزيلندا الجمعة.