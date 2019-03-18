الشرطة الهولندية: إطلاق نار في أوترخت وسقوط عدة مصابين

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت الشرطة الهولندية، الإثنين، أنها تتعامل مع حادثة إطلاق نار في وسط مدينة أوترخت، ووقوع عدة مصابين، مؤكدة أن قوات الأمن وفرق الإنقاذ سارعت بالتوجه إلى موقع الحادث.

وذكرت شرطة أوترخت أن إطلاق النار وقع في عربة ترام في ميدان 24 أكتوبر، وحثت الشرطة عامة الناس على الابتعاد عن موقع الحادث، والإبقاء على الطرقات مفتوحة لتسهيل مهمة فرق الإنقاذ.

وقال المتحدث باسم شرطة وسط هولندا جوست لانشاغ إنه لم يتم اعتقال أحد بعد. وأضاف أنه جرى إرسال 3 مروحيات إنقاذ إلى موقع الحادث بالإضافة إلى سيارات الإسعاف والشرطة.