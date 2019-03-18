شرطة أوترخت: المشتبه به في حادث إطلاق النار من مواليد تركيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشرت شرطة أوترخت صورة المشتبه به في حادث إطلاق النار الذي شهدته المدينة، الإثنين، وأشارت إلى أنه ولد في تركيا، وطالبت المواطنين بالبحث عنه.

وقالت الشرطة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "تطلب منكم الشرطة أن تبحثوا عن الشخص البالغ من العمر 37 عاما ويُدعى غوكمان تانيس (مواليد تركيا)".

وأضافت الشرطة الهولندية في تغريدتها إن هذا الشخص يرتبط بالحادث الذي وقع في أوترخت الإثنين، وطالبت المواطنين بالاتصال بالشرطة فورا وعدم الاقتراب منه في حالة العثور عليه.

وكانت قد استيقظت هولندا على وقع هجوم قام به أحد المسلحين، وقام بإطلاق النار على عدد من المواطنين، ما أسفر عن عدة إصابة واحتمال وجود قتيل، وفقا للمتحدث باسم شرطة المدينة.