بعد 3 عقود على عرش البلاد.. استقالة مفاجئة لرئيس كازاخستان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن رئيس كازاخستان، نور سلطان نزارباييف، استقالته، الثلاثاء، بعد أن أمضى 3 عقود تقريبا في سدة الحكم، وفقا لما نقلته وكالات أنباء روسية وكازاخية.

وفجر نزارباييف، الذي كان أحد مسؤولي الحزب الشيوعي والذي قاد حملة استقلال كازاخستان بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، مفاجأة من العيار الثقيل لشعبه خلال ظهور تلفزيوني، الثلاثاء.

وقال الرئيس المستقيل: "قررت أن أتخلى عن سلطتي كرئيس"، وفقا لنص الكلمة الذي نقلته وكالة الأنباء الروسية (تاس)، وأضاف قائلا: "هذه هي السنة رقم 30 لي في المنصب كقائد أعلى للبلاد، لقد منحني شعبي شرف أن أكون أول رئيس لكازاخستان المستقلة".

من جانبها، أظهرت قناة Khabar 24 المحلية نزارباييف وهو يوقع على وثيقة استقالته، والتي قال إنها ستسري ابتداء من الأربعاء، لتنتقل السلطات الرئاسية إلى رئيس مجلس الشيوخ، قاسم جومارت توكاييف، حتى نهاية عهدة نزارباييف، وفقا لوكالة كازينفورم المحلية.

وقال الرئيس المستقيل والذي أحكم سيطرته على البلد الغني بالطاقة منذ استقلاله عام 1991، إنه سيرأس مجلس الأمن في كازاخستان.