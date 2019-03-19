بينها رقصة الهاكا.. كيف كرم النيوزيلنديون ضحايا مذبحة المسجدين؟

ماذا قال القاضي لمنفذ هجوم المسجدين في نيوزيلندا بأول ظهور له؟

(CNN)-- اجتمع الآلاف عبر نيوزيلندا لنعي ضحايا هجوم كرايست شيرش الإرهابي، حيث خصصت مواقع مؤقتة لتكريم الضحايا خارج المساجد وانضمت أعداد كبيرة إلى الوقفات التضامنية.

في بعض الأماكن، ثار الناعون بتقديم أداء عاطفي لرقصة "هاكا"، وهي رقصة حرب تقليدية لسكان نيوزيلندا الأصليين (ماوري)، وتستخدم أيضاً في الجنائز لتكريم الضحايا.

ولجأ نيوزيلنديون في مناطق أخرى إلى الأغاني لتكريم الضحايا، بينما أعرب سكان المدينة دعمهم للمجتمع المسلم في البلاد. وقالت سارا جونز، وهي إحدى سكان كرايست شيرش: إنه ليس أمراً قد تفكر أبداً بأنك ستضطر للتعامل معه في نيوزيلندا. لكن يجب أن نجتمع سوياً ونستمر في إظهار حبنا ودعمنا، كما نفعل الآن. لا يمكننا السماح بحدوث مثل هذا الأمر مجدداً.

من جانبه، قال جيريمي ميتشيل، وهو أحد سكان المدينة أيضاً: أعتقد أن الكل في المجتمع يدعم 100٪ المجتمع المسلم والعائلات المسلمة التي فقدت أحبائها. نريد أن نقول فقط لسنا جزءاً من ذلك، لا نؤمن بما يؤمن به ذلك الرجل (المهاجم). ونحن ندعمكم (المسلمين) 100٪.

رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن قدمت تحيتها للضحايا في مسجد محلي، بعد لقاء قادة مسلمين. وقالت أرديرن إن "نيوزيلندا متوحدة في ألمها، ونحن متحدون في ألمنا، ولذا فإنني أعكس رسالة الحب والدعم تلك نيابة عن نيوزيلندا إليكم جميعاً".

يذكر أن نيوزيلندا شهدت أكبر إطلاق نار جماعي في تاريخها في 15 مارس/ آذار الحالي، ولقي 50 شخصاً مصرعهم في الهجوم.