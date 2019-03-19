أردوغان: سنحاسب منفذ مذبحة المسجدين إذا لم تحاسبه نيوزيلندا

ماذا قال القاضي لمنفذ هجوم المسجدين في نيوزيلندا بأول ظهور له؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في تصريح غير معتاد، توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، بمحاسبة منفذ مذبحة المسجدين في كرايست تشيرش، إذا لم تحاسبه سلطات نيوزيلندا، على حد تعبيره.

وكان نائب رئيس وزراء نيوزيلندا وينستون بيترز أعلن أنه ناقش مع نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، خلال زيارتهما إلى نيوزيلندا، الإثنين، استخدام أردوغان لأجزاء من فيديو الهجوم على المسجدين وبيان المنفذ، في كلمة له خلال تجمع لأنصار حزبه.

وقال وينستون: "لقد أوضحت جيدا لنائب الرئيس التركي ووزير الخارجية أن أي شيء من هذا القبيل يسيء تمثيل هذا البلد، بالنظر إلى أن هذا كان مواطناً غير نيوزيلندي، يعرض مستقبل وسلامة شعب نيوزيلندا وشعبنا في الخارج للخطر وهو أمر غير عادل على الإطلاق".

وفي كلمة أمام تجمع جماهيري في ولاية زونغلداق شمال تركيا، قال أردوغان موجها حديثه إلى منفذ الهجوم الأسترالي: "عليك أن تدفع ثمن ما اقترفت يداك، وإن لم تحاسبك نيوزيلندا، فنحن نعرف كيف نحاسبك بشكل من الأشكال".

من جانبه، دعا وزير العدل التركي عبد الحميد غل الحكومة النيوزيلندية إلى إجراء "تحقيق جدي ومحاكمة ناجزة" في الهجوم الإرهابي الذي استهدف المسجدين. وقال غل: "ننتظر من الحكومة النيوزيلندية متابعة تداعيات الهجوم الإرهابي الذي استهدف المسلمين، وإجراء تحقيق جدي، ومعاقبة منفذيه بأسرع وقت ممكن".

وأضاف: "الصوت الخافت للعالم بأسره حيال جريمة الكراهية بنيوزيلندا أمر مؤسف". وتابع بالقول: "الإرهاب ليس له دين وعرق، وللأسف نرى في العالم استخدام مصطلحات الإرهاب السيء والجيد وغيرها بغية مساواة الإرهاب بالإسلام. الإسلام دين السلام، ولا يمكن أن يوضع جنبًا إلى جنب مع الإرهاب".