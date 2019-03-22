كوريا الشمالية تنسحب من مكتب الاتصال المشترك مع الجارة الجنوبية

انطلاق أول قطار من كوريا الجنوبية إلى الشمالية منذ عقد

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أعلنت كوريا الشمالية، الجمعة، انسحابها من مكتب الاتصال المشترك مع كوريا الجنوبية، وفقا لبيان نشرته وزارة الوحدة الكورية الجنوبية.

وذكرت الوزارة في بيانها أن موظفا كوريا شماليا في مكتب الاتصال المشترك أبلغ أن "الجانب الكوري الشمالي سينسحب بتوجيهات من السطات العليا"، مضيفا أن كوريا الشمالية "لا تمانع بقاء الجانب الكوري الجنوبي في المكتب".

02:50 تقرير للأمم المتحدة: كوريا الشمالية تخفي الأسلحة النووية

وردت الوزارة في بيانها معبرة عن أسفها لقرار كوريا الشمالية الانسحاب من مكتب الاتصال المشترك معبرة عن أملها بعودة بيونغ يانغ قريبا لتبقى أعمال المكتب المتفق عليها بين البلدين سارية.

ويذكر أن مكتب الاتصال المشترك افتتح في سبتمبر/ أيلول العام 2018، في منطقة مجمع كايسونغ الصناعي بكوريا الشمالية وجاء قرار تأسيسيه بعد القمة الكورية الأولى في ابريل/ نيسان 2018 بين الجارتين.