الناتو: مقتل جنديين أمريكيين في أفغانستان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قتل جنديان أمريكيان، صباح الجمعة، خلال تأديتهما لعملية في أفغانستان وفقا لبيان صادر عن حلف شمال الأطلسي أو ما يُعرف بالـ"ناتو".

ولم يقدم بيان الناتو أي معلومات إضافية أو أسماء الجنديين الأمريكيين، قائلا: "أسماء العنصرين المقتولين في العملية سيتحفظ عليهما لمدة 24 ساعة لحين الانتهاء من عملية إطلاع عائلاتهما".

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ويذكر أن الممثل الخاص للولايات المتحدة الأمريكية للمصالحة الأفغانية في وزارة الخارجية، زلمي خليلي زاد، قال إن المحادثات التي جرت بين أمريكا وطالبان في العاصمة القطرية، الدوحة، كانت أفضل من سابقاتها.

وقال خليلي زاد في سلسلة تغريدات سابقة نهاية يناير/ كانون الأول الماضي، عبر موقع تويتر: "بعد 6 أيام في الدوحة، أتجه إلى أفغانستان لإجراء استشارات، الاجتماعات هنا كانت مثمرة أكثر من السابق، حققنا تقدما ملحوظا في قضايا أساسية".