شاهد لحظة طعن قس خلال قداس على الهواء مباشرة

أقدم شاب يبلغ من العمر 26 عامًا، على طعن أحد القساوسة، أثناء إقامته لقداس في مدينة مونتريال الكندية، فيما التقطت الكاميرات لحظة الهجوم الذي وقع خلال بث القداس بشكل مباشر على الهواء.

وتعرض القس، كلود غرو للطعن بشكل وحشي بينما كان يقود القداس المتلفز في كنيسة سان جوزيف، بعد أن هاجمه

شاب كان يرتدي ملابس سوداء على المنصة وطعنه أمام الحضور.

بعض المصلين تدخلوا وحاولوا إيقاف المشتبه به البالغ من العمر 26 عامًا، والذي ألقي القبض عليه وأقتيد للتحقيق، فيما تم نقل القس، غرو، للمستشفى ويتوقع أن يتعافى قريباً.

ووقع الهجوم خلال بث القداس مباشر على الهواء في جميع أنحاء العالم، حيث وثقت الكاميرات تلك اللحظات القاسية التي عاشها المصلون داخل الكنيسة.