بوخارست، رومانيا، (CNN) – هاجم الرئيس الروماني، كلاوس جوهانيس، رئيسة وزرائه، فيوريكا دانسيلا، بعد إعلانها اعتزام بلاده نقل سفارتها إلى القدس، والاعتراف بالمدينة كعاصمة لإسرائيل، مشيرا إلى أنها أظهرت مجددا "جهلها" بالشؤون الخارجية.

وقال جوهانيس في بيان نشره، الأحد، ردا على تصريحات دانسيلا، إن رئيسة الوزراء أظهرت مجددا "جهلها" بالشؤون الخارجية، وأشار إلى أنه لا يرى أي نوع من الحكمة في نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس.

وأكد الرئيس الروماني، أنه الوحيد المخول باتخاذ القرار المتعلق بنقل سفارة بوخارست في إسرائيل إلى القدس.

وكانت دانسيلا قد قالت إن بلادها تعتزم نقل السفارة إلى القدس والاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل، وذلك خلال حضورها مؤتمر AIPAC في العاصمة الأمريكية واشنطن.

من جانبه، رحب رئيس وزراء إسرائيل بإعلان رئيسة وزراء رومانيا، التي وصفها بـ"الصديقة"، وذلك عبر صفحة رئيس الوزراء الإسرائيلي عبر تويتر.