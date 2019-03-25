الكرملين يعلق على نتائج تحقيق مولر... فماذا قال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن نتائج التحقيق الذي قام به روبرت مولر بشأن تدخل روسي في الانتخابات الأمريكية لا يكشف عن أي شيء جديد، سوى عدم وجود أي صلة تربط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بروسيا.

وردا على سؤال لـCNN حول رأي الكرملين بتحقيقات مولر، قال بيسكوف: "لم نر التقرير حتى الآن، ولم يره أي شخص، لذا فلن نقوم بالتعليق عليه أبدا. كل ما رأيناه هو تقرير مختصر، والذي لا يكشف عن أي شيء جديد."

وأعاد بيسكوف التأكيد على عدم سعي روسيا للتدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد كان، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد بيسكوف أن الرئيس الروسي حريص على إقامة علاقات قوية مع واشنطن، فالكرة الآن في ملعب أمريكا.