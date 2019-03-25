كل ما تحتاج معرفته عن إطلاق النار في هذه المدرسة الأمريكية

(CNN)-- للمرة الثانية في اسبوع، مات طالب آخر في مدرسة مارجوري ستونمان دوغلاس بسبب الانتحار على ما يبدو، حسبما تقول الشرطة.

ولم يتم تحديد هوية الطالب وليس من الواضح ما إذا كانت هناك علاقة مباشرة مع مذبحة العام الماضي في المدرسة.

المجتمع المحلي في باركلاند كان في حالة حداد فعلاً بعد خسارة سيدني أييلو، التي نجت من إطلاق النار لكنها عانت متلازمة الناجي، وتم تشخيصها باضطراب ما بعد الصدمة.

وتحدث أحد مراسلي CNN مع ريان بيتي، إذ أن ابنه نجا من مأساة العام الماضي، غير أن ابنته لم تنج. وقال بيتي "هناك بعض الموارد بما في ذلك خيارات للاستشارة، لكن لسوء الحظ فإن هناك بعض الوصمات المرتبطة بالحصول على مساعدة للأمراض العقلية، للاكتئاب والقلق بسبب الصدمة الذي مروا بها، لذا فإن بعض الطلاب لا يتقدمون للحصول على مثل هذه الفرص وبعض الآباء لا يتفهمون مخاطر القلق والاكتئاب".