الأولى تمتلكها مصر والثانية لدى إسرائيل.. مقارنة بين "رافال" و"F15"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعتبر "رافال" مقاتلة شاملة متعددة الأدوار من الجيل الرابع، تتمتع بمزايا تكنولوجية سرية تسمح بالتخفي عن الرادار، وهي مزودة برادار يوفر مسحاً إلكترونياً لا مثيل له بين منافساتها. كما تنفرد بقدرة على استحداث خرائط مفصلة ثلاثية الأبعاد للأرض تحتها.

ولدى الطائرة رادار يستطيع تعقب 40 هدفا في وقت واحد، والاشتباك مع ثمانية من تلك الأهداف، وتصل سرعة الطائرة القصوى إلى 2450 كيلومترا في الساعة، أما أقصى ارتفاع فهو 50 ألف قدم.

والمقاتلة التي تصنعها شركة "داسو أفياسيون" الفرنسية مزودة بمدفع رشاش من عيار 30 ملم وتحمل صواريخ “جو_جو” و “جو_أرض” موجهة.

وكانت مصر قد تسلمت الطائرة المقاتلة من طراز "رافال" من فرنسا في يولو/ تموز من عام 2016، ليصبح الجيش المصري أول جيش يضم تلك المقاتلات إلى أسطوله الجوي، التي كان استخدامها يقتصر فقط على القوات الفرنسية.

أما مقاتلة F-15 فهي تنتمي الى مقاتلات الجيل الرابع أيضاً وتعتبر طائرة متعددة المهام، كما تحمل بالمقابل مدفعا رشاشا من عيار 20 ملم، وتصل سرعتها القصوى إلى 2.5 ماخ، أي 2665 كيلومتر بالساعة، وهي قادرة على حمل صواريخ دقيقة من طراز AIM 120 وAIM-9LM.

وتستطيع F-15 المحافظة على التسارع حتى عند الالتفاف أو خلال القيادة شبه العمودية، وهي قادرة أيضا بفعل تكنولوجيتها على رصد الأهداف المعادية حتى وإن كانت تحلق على ارتفاعات منخفضة.

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