فتاة تروي قصتها مع رجل كان يطارد الشابات لاغتصابهن

كان "مغتصب نوركال" أو مايعرف بـ"NorCal rapist" مخططًا دقيقًا ومطاردًا صامتًا لضحاياه من الشابات في شمال كاليفورنيا لسنوات، لكنه صادف ما هو غير متوقع في عام 1997، حاولت إحدى ضحاياه بشتى الطرق مواجهته والمخاطرة للنجاة بحياتها.

وكانت موكي أندرسون تقاتل من أجل حياتها، إذ قام المعتدي بتكبيلها بالحبل وفيما بعد سرعان ما تمكنت من تحرير نفسها ولكنه عثر عليها مجدداً وقام بتكبيلها مرة أخرى ولكنها استمرت بمحاولة الهرب.

وتقول أندرسون "المرة الثانية التي حررت بها نفسي، كنت قادرة على تحرير يداي وكان وجهي غير مغطى وبعد ذلك دخل الى الغرفة وتمكنت من رؤية وجهة وأخبرته من الأفضل لك أن تهرب وأستطيع النيل منك، فمن الأفضل أن تغادر ومن ثم بدا وكأنه سيغادر".

وتضيف "لكنه غير رأيه وبدأ بمهاجمتي وأمسكت بالمقص وقمت بطعنه ولم أكن أنوي قتله وكان بإمكاني قتله ولكنني لم أكن أنوي قتله، لكن ذلك أثار غضبه وأصبح غاضباً جداً وبات أكثر عدوانية بعد ذلك".

وللمزيد من التفاصيل يرجي متابعة برنامج "Very Scary People" الذي يبث قريباً على محطة HLN المتعاونة مع CNN.