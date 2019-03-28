بروناي تبدأ بتطبيق قانون الإعدام بالرجم على المثليين وسط انتقادات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال المستشار النمساوي سيباستيان كورز إن قرار بروناي بإقرار الحكم بالإعدام على المثليين الذين يمارسون الجنس هو قرار "ظالم وغير إنساني"، مطالبا سلطان بروناي بسحبه.

وقال كورز في تغريدة على تويتر: "أطالب سلطان بروناي بسحب عقوبة الإعدام عن طريق الرجم لجميع المثليين الذين يمارسون الجنس بالتراضي. الأمر ينطبق أيضا على دول أخرى ممن تنتهج النهج ذاته. لا يجب أن يجرّم أي شخص بناء على ميوله الجنسية."

وقالت بيني موردونت، وزيرة الدولة البريطانية للتطوير الدولي، من جهتها: "لا يجب على أي شخص أن يواجه عقوبة الإعدام بسبب من يحب. القرار في بروناي همجي، وبريطانيا تساند مجتمع المثليين وجميع من يدافعون عن حقوقهم".

وقد أعلنت بروناي البدء بتطبيق الشريعة الإسلامية على ممارسي الزنا والمثليين بدءا من أول أبريل/ نيسان المقبل.

وتعتبر المثلية حاليا ممنوعة بحسب القانون في بروناي، ولكنه سيصبح اليوم جريمة وفقا للقانون الجديد.