الجيش المالطي يتمكن من الصعود على متن سفينة اختطفت بالمتوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت الحكومة المالطية، صباح الخميس، عن تمكن عناصر من الجيش المالطي من الصعود على متن سفينة اختطفت في البحر الأبيض المتوسط.

جاء ذلك في بيان للحكومة المالطية، قالت فيه إن قوات الجيش تمكنت من التواصل مع قائد السفينة عندما كانت القطعة البحرية على بعد 30 عقدة عن الشواطئ: "القائد كرر مرارا أنه ليس المسيطر على السفينة وأنه بالإضافة على طاقمه هددوا من قبل عدد من المهاجرين للتوجه إلى مالطا".

ولفتت الحكومة إلى أن "دورية بحرية مالطية منعت السفينة من الدخول إلى المياه الإقليمية للبلاد"، وأن فرقة عمليات خاصة أمرت بالصعود على السفينة وتأمينها.