روسيا تؤكد تواجد "قوة عسكرية مصغرة" تابعة لها في فنزويلا

صراع قوة بين أمريكا وروسيا في فنزويلا الغنية بالنفط

كل ما يجب أن تعرفه عن الأزمة السياسية بفنزويلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الخميس إن القوات العسكرية الروسية المتواجدة على الأرض في فنزويلا "ستبقى ما دامت هناك حاجة لذلك"، وذلك إجابة على سؤال حول المدة الزمنية لبقائها هناك.

وأكدت زاخاروفا في سؤال لشبكة CNN إن القوات المتواجدة هناك تشارك في تنفيذ الاتفاقيات بنطاق التقنيات العسكرية، وستبقى هناك ما دامت الحكومة الفنزويلية بحاجة لها.

وأضافت زاخاروفا إن أن روسيا أرسلت مساعدات إنسانية بطلب من الحكومة الفنزويلية.

وكانت إدارة ترامب قد حذرت روسيا بعد وصول مجموعة مصغرة من القوات العسكرية الروسية، والتي وصفتها زاخاروفا بـ"مختصين عسكريين".