نائب أمريكية مسلمة تتعرض لتهديدات بالقتل بعد تغريدة لترامب

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت النائب الأمريكية المسلمة إلهان عمر أنها تتعرض لتهديدات متزايدة بالقتل بعد تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه على "تويتر".

واتهمت إلهان عمر، في بيان، الرئيس الأمريكي بأنه يشجع عنف اليمين المتطرف، وقالت إنه "منذ تغريدة الرئيس الجمعة الماضية، تعرضت لزيادة في التهديدات المباشرة على حياتي، والكثير من التهديدات تشير إلى الفيديو الذي نشره الرئيس عبر تغريدة".

ووجهت إلهان عمر الشكر إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي وقوات الأمن المختلفة على تحقيقاتهم في التهديدات. بينما نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، في مؤتمر صحفي، أن يكون ترامب يشجع على العنف.

وكان ترامب نشر، الجمعة الماضية، فيديو فيه جزء من كلمة للنائب المسلمة إلهان عمر مع مشاهد من هجمات 11 سبتمبر عام 2001، معلقا بقوله: "لن ننسى أبدا" عن هجمات 11 سبتمبر عام 2001.

وفي الفيديو المنشور على حساب ترامب، كانت إلهان عمر تتحدث في مؤتمر لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير)، حيث قالت: " لقد عشنا لفترة طويلة جدا في عدم راحة من من كوننا مواطنين من الدرجة الثانية، وبصراحة، لقد سئمت من ذلك، ويجب أن يتعب كل مسلم في هذا البلد من ذلك".

وأضافت أن "كير تأسس بعد 11 سبتمبر لأنهم أدركوا أن بعض الناس فعلوا شيئا وأننا جميعا بدأنا نفقد إمكانية الوصول إلى الحريات المدنية". جدير بالذكر أن كير تأسس في عام 1994 قبل حوالي 7 سنوات من هجمات 11 سبتمبر.