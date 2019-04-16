كيف تفاعلت الدول العربية مع حريق كاتدرائية نوتردام في فرنسا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عبر العالم عن تضامنه مع فرنسا، بعد الحريق الذي نشب في كاتدرائية نوتردام، الإثنين، فكيف تفاعلت الدول العربية مع الحادثة؟

الإمارات

قال ولي عهد أبوظبي نائب القوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الحادثة: "ليلة حزينة.. شهدها العالم باحتراق كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس.. نقف متضامنين ومتعاطفين مع فرنسا قيادة وشعباً لخسارة أحد أعرق وأشهر معالم التراث الإنساني العالمي.. هذه المنارات كانت وستظل توحد الشعوب وتجمعهم على الخير"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

الأردن

عبر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني عن تضمانه مع الشعب الفرنسي والرئيس إيمانويل ماكرون جراء الحريق "المأساوي"، وعن أسفه لوقوع خسائر في الكاتدرائية التي وصفها بـ"الرمز الديني والتاريخي" و"الإرث الكبير للإنسانية"، وفقا للديوان الملكي الأردني.

مصر

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أول الزعماء العرب الذين يعبرون عن تضامنهم مع الفرنسيين في الوقت الصعب الذي عاشته العاصمة الفرنسية، باريس، الإثنين.

البحرين

أرسل رئيس الوزراء البحريني برقية للرئيس الفرنسي عبر فيها عن تضامنه معه ومع رئيس وزرائه جراء الحادثة، وفقا لوكالة أنباء البحرين.