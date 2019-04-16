الأمير حسن يعبر عن "حزنه العميق" جراء حريق كاتدرائية نوتردام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعرب الأمير الأردني الحسن بن طلال، عن "حزنه العميق" جراء الحريق الذي نشب في كاتدرائية نوتردام، بالعاصمة الفرنسية، باريس الإثنين.

وقال الأمير حسن في بيان تلقته CNN: "شعرنا بحزن عميق ونحن نشاهد كاتدرائية "نوتردام" العظيمة في باريس تشتعل أجزاء منها في الليلة الماضية؛ هذا النصب التاريخي الذي شهد على أفضل فصول من تاريخ البشرية وأسوئها على مرّ القرون".

وأضاف الأمير حسن قائلا: "إن فضاءاتنا المقدسة العتيقة تشهد على نهضة الحضارة وتعاظم الجهد الإنساني، وهي تذكّرنا بفاعلية الإيمان، وبقدرة الإنسان على الإبداع، وكذلك تجسد قدرتنا على الصمود وإعادة البناء والتجديد وتُعظِّم في نفوسنا مشتركاتنا الإيمانية والإنسانية. وكما كتب فيكتور هوغو في عمله الخالد عن الكاتدرائية النفيسة: "الصروح العظيمة، مثل الجبال العظيمة، هي من صنع العصور".

وتابع الأمير الأردني قائلا: "أحيي رجال الإطفاء الشجعان، وأشدّ على أيدي شعب فرنسا العريق في هذه اللحظة المأساوية. وأتمنى للباريسيين كل الخير في سعيهم لإعادة قلب مدينتهم القديم إلى مجده التليد. وفي المستقبل القريب، إن شاء الله، ستُقرع أجراس "سيدتنا" مرة أخرى"، على حد تعبيره.