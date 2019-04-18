بقمرتها الغريبة.. تعرف على قدرات المقاتلة الروسية "SU-34"
تعتبر المقاتلة الروسية " سوخوي SU-34" من بين الطائرات الحديثة التي دخلت الخدمة في القوات الجوية الروسية في عام 2014 وفقاً لوكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك).
فالمقاتلة "SU-34" خصصت للتصدي لأهداف أرضية وجوية وهي مزودة بصواريخ "جو-أرض" و"جو-جو". كما أنها تضم نظاماً متطوراً لحمايتها من الصواريخ المضادة للطائرات.
وتستطيع "SU-34" العمل في ظروف جوية سيئة، ولديها القدرة على التحليق لمسافة تصل 4000 كيلومتر، وفقاً لسبوتنيك.
أما من حيث السرعة التي تعتبر أمراً مفصلياً في تحديد كفاءة المقاتلات فتصل سرعة "SU-34" إلى 1900 كيلومتر في الساعة.
كما تستطيع "SU-34" التي تعد أيضاً قاذفة حمل كمية كبيرة من الذخيرة تقدر بنحو 8 أطنان.
ولكن أكثر ما يميز هذه الطائرة من بين مثيلاتها من المقاتلات مقعدي القيادة المتجاورين فيها، حيث يسهل ذلك من عملية التواصل والتفاعل بين الطيارين.
وبفضل رادارها تستطيع "SU-34" ضرب الأهداف المتحركة بكفاءة كبيرة، وكشف الأهداف من مسافة بعيدة، وفقاً لسبوتنيك.