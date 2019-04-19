دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—بعد اندلاع حريق هائل في كاتدرائية نوتردام في باريس، الإثنين، والذي أسفر عن أضرار في أجزاء كبيرة من الكنيسة التي يعود تاريخها إلى 850 عامًا. وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب ألقاه بأنهم "سيعيدون بناء هذه الكاتدرائية معًا"

تسارع العديد بالتعهد للمساعدة في إعادة بناء الكاتدرائية وإعادة ترميمها. حيث وعد الرئيس التنفيذي لشركة LVMH برنارد أرنو بالمساعدة بـمبلغ 226 مليون دولار (200 مليون يورو). وقد تمت مطابقة التبرع من قبل عائلة "بتنكورت مايرز"، التي تملك لوريال (LRLCF). تعهدت عائلة "بينو" ، التي تدير مجموعة "كيرننج" الفاخرة (PPRUF) ، بمبلغ 113 مليون دولار ( 100 مليون يورو).

كما قامت شركات فرنسية أخرى بكتابة شيكات كبيرة منها شركة النفط والغاز توتال (TOT) التي تعهدت بمبلغ 113 مليون دولار (100 مليون يورو) بالإضافة إلى العديد من الشركات العالمية الأخرى حول العالم.

صرح وزير الثقافة الفرنسي، فرانك ريستر، بأنه تم التبرع بأكثر من 900 مليون دولار حتى الآن لإعادة إعمار الكاتدرائية .