إليزابيث وارن تدعو النواب الأمريكيين إلى بدء إجراءات "عزل" ترامب

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- دعت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن، الجمعة، مجلس النواب إلى بدء إجراءات مساءلة الرئيس دونالد ترامب بهدف عزله، بعد نشر تقرير المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر حول تدخل روسيا في انتخابات 2016 ومساعي ترامب لعرقلة التحقيق.

وقالت وارن، التي أعلنت خوضها سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، عبر حسابها على تويتر، إن "تقرير مولر يوضح حقائق تظهر أن حكومة أجنبية معادية هاجمت انتخاباتنا لعام 2016 لمساعدة دونالد ترامب".

وأضافت وارن أن "ترامب رحب بتلك المساعدة. وبمجرد انتخابه، عرقل ترامب التحقيق في هذا الهجوم". وتابعت بالقول إن "مولر وضع الخطوة التالية في يد الكونغرس: للكونغرس سلطة منع رئيس فاسد من استخدام سلطته من أجل حماية النزاهة والعدالة".

واعتبرت وارن أن "العملية الصحيحة لممارسة تلك السلطة هي عزله". وقالت إن "تجاهل جهود الرئيس المتكررة لعرقلة التحقيق في سلوكه الخائن سيؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة ودائمة على هذا البلد، وسوف يوحي بأن الرؤساء الحالي والمستقبليين أحرارا في إساءة استخدام سلطتهم بطرق مماثلة".

وأضافت وارن أن "شدة سوء السلوك هذا يتطلب من المسؤولين المنتخبين في كلا الحزبين بترك الاعتبارات السياسية جانباً والقيام بواجبهم الدستوري، وهذا يعني أن على مجلس النواب الشروع في إجراءات المساءلة والعزل ضد رئيس الولايات المتحدة".